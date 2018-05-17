Трамп поручил разработать план санкций против России

Таким меры будут введены за несоблюдение условий договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Как сказано в распоряжении, опубликованном на сайте Белого дома в четверг утром, 17 мая, соответствующее поручение было дано госсекретарю Майкк Помпео совместно с министром финансов, министром обороны, министром торговли и директором Национальной разведки.

Они обязаны исполнить требования, изложенные в разделе 1244 "С" закона о военном бюджете на 2018 год. Согласно документу, доклад должен включать в себя "план по введению мер в отношении конкретных лиц России, - говорится в распоряжении.

Санкции могут распространяться на лиц, ответственных за отдачу приказов по неисполнению договора РСМД или на лиц, которые содействовали этому процессу. Также санкции могут коснуться представителей российского правительства.

Список лиц должен быть предоставлен в докладе.

Напомним, как сообща УРА-Информ, Государственный департамент Соединенных- Штатов Америки принял решение ввести санкции против оборонительных структур Российской Федерации, Китая и других стран. Соответствующее решение было принято из-за нарушения американского законодательства по нераспространению оружия массового уничтожения. Документ опубликован в четверг, 10 мая.