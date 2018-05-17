Техническая миссия МВФ прибыла в Украину

Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР).

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины будет совместно действовать с миссией технической поддержки МВФ с 16 по 22 мая 2018 года.

Профессионалы МВФ будут рассматривать состояние рынка управления активами и законодательные и нормативные акты, которая контролируют указанную долю. На протяжении визита пройдет ряд встреч с участниками рынка управления активами, саморегулируемыми предприятиями и государственными ведомствами.

С этой целью на базе НКЦБФР проводили три миссии технической помощи МВФ в 2015-2016 годах. Они затрагивали такие темы, как расширение возможностей и сбережение независимости НКЦБФР; самофинансирование компании и избежание конфликтов из-за злоупотреблений в области ценных бумаг.

В планы миссии входит анализ работы комиссии, обзор системных неприятностей украинского рынка ценных бумаг, изучение проектов законодательных перемен, которые задумывались для разрешения таких вопросов.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", объем выплат Украины по государственному долгу в нынешнем году составит 325,5 млрд гривен, а в следующем – 317,5 млрд.