Стоимость нефти побила четырехлетний рекорд

Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

На фоне постоянного роста, аналитики допускают возвращение стоимости нефти к показателю 100 долларов за баррель, то есть к цене сентября 2014 года.

По предварительным данным, ближе к обеду июльский фьючерс на Brent на бирже ICE Futures подорожал до 80,12 долларов за баррель. При этом, два дня назад цена на Brent пробила предыдущую отметку в 79 долларов за баррель.

Кстати, более низкая цена WTI по сравнению с европейскими и ближневосточными бенчмарками способствовала росту экспорта нефти из США до рекорда на прошлой неделе — 2,566 млн б/с против 1,877 млн б/с.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", через несколько лет на международном рынке будет больше сланцевой нефти, что поставит ОПЕК под давление. Согласно последнему прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), к 2023 году мировой спрос на нефть повысится на 6,9 млн баррелей и составит 104,7 млн баррелей в день. Правда, 80% "нефтяной жажды" утолит бум сланцевой нефти. Остальные 20% покроют Бразилия, Канада и Норвегия. В итоге потребности в дополнительной нефти от ОПЕК не будет.