Литва установит квоты на работников-иностранцев

Из-за трудовой миграции в Литву, правительство страны установит квоты для зарубежных работников на некоторые профессии. Об этом информирует издание Delfi.
Вице-канцлер Литвы Дейвидас Матулёнис разъяснил, что может начаться процесс вытеснения с рынка труда местных граждан, поскольку это более дешевая рабочая сила
Этот вопрос в стране стал наиболее актуален по причине роста количества украинских водителей и строителей. В прошлом году рабочие визы или виды на жительство на основании работы были предоставлены почти 34,5 тыс. иностранцам.
Известно, что соответствующие квоты не будут действовать в отношении специалистов с высокой квалификацией. За их установление будет отвечать Министерство социальной защиты и труда.
В то же время правительство решило облегчить приезд для граждан США, Японии, Южной Кореи, Канады, Австралии, Новой Зеландии - в отношении них будут применяться требования, сходные с теми, что выдвигаются к гражданам Евросоюза.
В свою очередь президент Литовской ассоциации автоперевозчиков Linava Эрландас Микенас заявил, что такие квоты для иностранных работников могут создать угрозу бизнесу.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Минэкономразвития предложили внести изменения в постановление Кабмина № 301, и закрепить ответственность за ведение трудовых книжек за представительством иностранного субъекта хозяйствования.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов