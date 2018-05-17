08:55 17.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Литва установит квоты на работников-иностранцев

Из-за трудовой миграции в Литву, правительство страны установит квоты для зарубежных работников на некоторые профессии. Об этом информирует издание Delfi.

Литва установит квоты на работников-иностранцев

Вице-канцлер Литвы Дейвидас Матулёнис разъяснил, что может начаться процесс вытеснения с рынка труда местных граждан, поскольку это более дешевая рабочая сила

Этот вопрос в стране стал наиболее актуален по причине роста количества украинских водителей и строителей. В прошлом году рабочие визы или виды на жительство на основании работы были предоставлены почти 34,5 тыс. иностранцам.

Известно, что соответствующие квоты не будут действовать в отношении специалистов с высокой квалификацией. За их установление будет отвечать Министерство социальной защиты и труда.

В то же время правительство решило облегчить приезд для граждан США, Японии, Южной Кореи, Канады, Австралии, Новой Зеландии - в отношении них будут применяться требования, сходные с теми, что выдвигаются к гражданам Евросоюза.

В свою очередь президент Литовской ассоциации автоперевозчиков Linava Эрландас Микенас заявил, что такие квоты для иностранных работников могут создать угрозу бизнесу.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Минэкономразвития предложили внести изменения в постановление Кабмина № 301, и закрепить ответственность за ведение трудовых книжек за представительством иностранного субъекта хозяйствования.


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