Иран и ЕАЭС заключили временную сделку о зоне свободной торговли

Об этом сообщила пресс-служба министерства национальной экономики Казахстана.

По предварительным сведениям, контракт заключается на три года. Поэтому, за этот период стороны должны договориться по полноформатному соглашению о зоне свободной торговли.

Отметим, что вышеуказанный документ предусматривает снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин по широкой номенклатуре товаров. Также соглашение даст возможность повысить объемы взаимной торговли, которая за прошлый год составила 2,7 млрд долларов.

При этом председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян заявил, что в сделке предусмотрен эффективный механизм разрешения споров, в том числе, арбитраж. По его словам, создается совместный комитет на уровне высоких должностных лиц сторон, предусмотрено создание бизнес-диалога.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины изменила нормы деятельности организаций группового контроля авторских прав. За данный проект закон во втором чтении и в общем проголосовало 246 народных депутатов. Принятие закона было условием Америки для возврата торговых преференций украинским производителям.