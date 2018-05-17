Fitch повысило рейтинг евробондов Укрэксимбанка на 125 миллионов долларов до уровня "ССС"

Как сказано в пресс-релизе агентства, такие действие связаны с изменением критериев рейтингования субродинированных и гибридных инструментов. Рейтинг других ценных бумаг банка и самого финучреждения остались неизменными.

Вместе с тем Fitch напоминает, что указанные еврооблигации были выпущены в форме кредитных нот (loan participation notes, LPN) в 2006 году структурой банка - Biz Finance PLC (Великобритания). В 2015 году евробонды были реструктуризированы в рамках общей долговой операции Украины. В результате срок обращения еврооблигаций был продлен до 2023 года с 2016 года, купонная ставка повышена до LIBOR+7% с фиксированной 5,8% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается раз в полгода.

Напомним, Укрэксимбанк основан в 1992 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру активов банк занимал третье место среди 84 действовавших в стране банков.

Как сообщал УРА-Информ, рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Украины. По данным агентства в начале 2018 года Украине удалось запастись 18,2 миллиардами долларов внешних резервов. Этого удалось достичь благодаря успешному погашению Киевом долга перед зарубежными кредиторами. В результате погашение было смягчено за счет увеличения экспортных поступлений и притока капитала, - пояснили в агентстве.