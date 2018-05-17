Еще один комитет ЕП одобрил помощи для Украины в миллиард евро

Комитет по вопросам международной торговли Европейского парламента в четверг, 17 мая, одобрил финансовой помощи Украине в размере миллиарда евро.
По мнению депутатов такая помощь для Украины снизить финансовую уязвимость страны. Как сказано в сообщении Европарламента, профильный комитет одобрил предложение Еврокомиссии о выделении займа, чтобы помочь Украине покрыть часть своих внешних финансовых потребностей на период 2018-2019 годов.
Проект резолюции и совместное заявление были поддержаны 28 голосами с пятью голосами "против" при трех воздержавшихся.
При этом евродепутаты настаивали на том, чтобы ЕП, Евросовет и Еврокомиссия "выступили с совместным заявлением по некоторым предварительным условиям из-за определенных опасений относительно темпов реформ и борьбы с коррупцией в стране".
В связи с чем, институты подчеркивают, что предварительным условием предоставления макрофинансовой помощи является то, что Украина будет уважать эффективные демократические механизмы, в том числе многопартийную парламентскую систему, и верховенство закона и гарантирует уважение прав человека.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 16 мая комитет по иностранным делам ЕП поддержал предоставление макрофинансовой помощи Украине на сумму миллиард евро.
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