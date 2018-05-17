Доллар в обменниках в четверг упал до 26,21 гривен

Наличный евро понизился на десять копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,21 гривен, а евро можно купить по 31,21 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,35 - 26,07, продажи 26,09 - 26,35 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9927, продажи - 26,2119 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,90 - 31,05, продажи - 31,00 - 31,50 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,6490, продажи - 31,2124 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000-4,160, продажи - 4,130 - 4,500 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,753, продажи - 4,298 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ в обменных пунктах Украины в среду, 16 мая 2018 года, наличный доллар набрал копейку. Наличный евро потерял 14 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,22 гривен, а евро можно было купить по 31,31 гривне.