ВВП Украины должен вырасти в 1,5-2 раза, - Гройсман

В первом квартале ВВП вырос на 3,1%. Этот показатель оптимистичен, но недостаточен. Об этом в среду, 16 мая, на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Он также отметил, что речь идет о росте экономики на 5%. При этом глава правительства назвал приоритеты правительственной политики при росте ВВП. По его словам, весь рост, который дает экономика Украины, правительство реинвестирует в качество жизни. В том числе в рост заработной платы. Сейчас средняя зарплата в Украине почти восемь тысяч гривен, но я уверен, что экономический рост даст возможность вырасти средней зарплате до десяти тысяч в этом году, - добавил Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Госстата в Украине реальный валовой внутренний продукт в первом квартале текущего года по сравнению с первым кварталом 2017 года вырос на 3,1%. По данным ведомства ВВП по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,9%.