В Амрике могут отсрочить введение пошлин на металлы для ЕС

Об этом сообщает ТАСС.

В делегации одной из государств сообщества в Софии заявили, что вероятнее всего решение будет отложено еще как минимум на месяц, до начала середины лета 2018 года.

Саммит ЕС должен будет пройти в Западных Балканах.

Европейский Союз планирует добиться абсолютного отказа США от введения пошлин на металлы из государств-участников ЕС. В рамках анонсированной протекционистской политики американский глава Дональд Трамп утвердил 25-процентную пошлину на ввоз стали и десятипроцентные ввозные пошлины на алюминий. Новые ограничения временно не относятся к Канаде и Мексике, которые совместно с США числятся участниками Североамериканского соглашения о свободной торговле.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что американскому правительству и Европейскому союзу нужно долгосрочное решение для предотвращения пошлин на сталь и алюминий.