Украина будет экспортировать мясо, молоко и яйца в Катар

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и экологического здоровья Государства Катар сообщила, что ветеринарные сертификаты для экспорта украинской продукции соответствуют всем требованиям катарских регулирующих органов.
Под категорию экспорта подпадает мясо и мясные продукты, в частности, мяса птицы и говядины, молоко и молочные продукты, столовые яйца и яичные продукты, рыба и рыбопродукты.
Соответствующая информация размещена на сайте Ассоциации животноводов Украины.
Таким образом, у украинских производителей появился еще один потенциальный импортер для реализации продукции животноводства.
Известно, что в Катаре практически отсутствует производство собственной сельскохозяйственной продукции, поскольку территория этой страны пустынная. Поэтому они являются мощными импортерами продуктов питания.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина в течении двух месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 подняла экспорт электроэнергии в страны Европейского Союза и Молдовы на 6,1%, то есть до 1,032 миллиарда кВт-час.
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