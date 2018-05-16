Украина будет экспортировать мясо, молоко и яйца в Катар

Под категорию экспорта подпадает мясо и мясные продукты, в частности, мяса птицы и говядины, молоко и молочные продукты, столовые яйца и яичные продукты, рыба и рыбопродукты.

Соответствующая информация размещена на сайте Ассоциации животноводов Украины.

Таким образом, у украинских производителей появился еще один потенциальный импортер для реализации продукции животноводства.

Известно, что в Катаре практически отсутствует производство собственной сельскохозяйственной продукции, поскольку территория этой страны пустынная. Поэтому они являются мощными импортерами продуктов питания.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина в течении двух месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 подняла экспорт электроэнергии в страны Европейского Союза и Молдовы на 6,1%, то есть до 1,032 миллиарда кВт-час.