11:40 16.05.2018 | Экономика | Новости
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Цены на уголь с Европы рекордно выросли – ФОТО

В Северо-западной Европе выросли цены на уголь, по итогам пятой сессии подряд. Об этом свидетельствуют данные агенство Bloomberg.

Цены на уголь с Европы рекордно выросли – ФОТО

Отмечается, что фьючерсы на следующий год подорожали до 90,65 доллара за тонну.

Рост происходит на фоне высокого спроса на энергоресурсы со стороны Китая. Как известно, Китай "затормозил" переход с угля на газ.

В число факторов, приведших к увеличению стоимости угля за последний месяц, входят также штормы в Австралии и Индонезии, которые стали причиной перебоев с поставками, а также ослабление курса доллара США.

Кроме того, стоимость на электроэнергию повышается вслед за ростом стоимости угля и квот на выбросы углекислого газа. При этом, в Германии электричество с поставкой в 2019 году подорожало до 41,75 евро за мегаватт-час, что является максимальным уровнем для годовых контрактов с апреля 2013 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Россия оставалась крупнейшим экспортером угля в Украину. Отмечается, что сначала текущего года импорт каменного угля и антрацита увеличился на 57,6% до 5,745 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


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