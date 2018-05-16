Цены на уголь с Европы рекордно выросли – ФОТО

В Северо-западной Европе выросли цены на уголь, по итогам пятой сессии подряд. Об этом свидетельствуют данные агенство Bloomberg.
Отмечается, что фьючерсы на следующий год подорожали до 90,65 доллара за тонну.
Рост происходит на фоне высокого спроса на энергоресурсы со стороны Китая. Как известно, Китай "затормозил" переход с угля на газ.
В число факторов, приведших к увеличению стоимости угля за последний месяц, входят также штормы в Австралии и Индонезии, которые стали причиной перебоев с поставками, а также ослабление курса доллара США.
Кроме того, стоимость на электроэнергию повышается вслед за ростом стоимости угля и квот на выбросы углекислого газа. При этом, в Германии электричество с поставкой в 2019 году подорожало до 41,75 евро за мегаватт-час, что является максимальным уровнем для годовых контрактов с апреля 2013 года.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Россия оставалась крупнейшим экспортером угля в Украину. Отмечается, что сначала текущего года импорт каменного угля и антрацита увеличился на 57,6% до 5,745 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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