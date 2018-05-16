Парламент Шотландии отказался поддержать законопроект о Brexit

Как сообщает во вторник, 15 мая, BBC, шотландские лейбористы, зеленые и либеральные демократы были единодушны с Шотландской национальной партией, заявив, что вестминстерский проект о Brexit ограничивает права национального парламента. Единственными, кто готов был поддержать законопроект оказались консерваторы Шотландии.

Они обвинили коллег из других партий в неспособности найти общее решение. Таким образом, депутаты проголосовали 93 голосами против 30 за то, что парламент Шотландии "не дает свое согласие на законопроект о выходе из Евросоюза".

Издание напоминает, что решение шотландского парламента не имеет непосредственных последствий и является скорее символическим, поскольку у шотландского парламента нет права вето.

Вместе с тем если премьер-министр Тереза Мэй продолжит настаивать на необходимости принятия законопроекта, то это станет первым случаем в истории, когда британское правительство проводит свой законопроект вопреки воле Шотландии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Великобритании организаторам кампании поддержки выхода страны по результатам референдума Brexit выписали огромные штрафы. Движение организации Leave.EU, сотрудники которого занимались целенаправленной агитацией за выход страны из Европейского союза, превысили возможный лимит средств, возложенных для агитации. Так, согласно с британским законодательством разрешалось потратить на 10 процентов меньше от той суммы, которая была разрешена в рамках кампании накануне референдума по выходу страны из состава ЕС.