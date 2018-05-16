09:47 16.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в среду утром упали в цене до 78,26 доллара за баррель.

Нефть Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 07:59 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 78,27 долларов за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,18% выше уровня закрытия предыдущих торгов. 

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 71,10 доллара за баррель, потеряв 0,29%.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", на сегодняшний день в мире добывается на 118 баррелей больше, чем в 2012 году. Как заявил министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи, в мире наблюдается ситуация уменьшение добычи нефти в коммерческих целях, что дает возможность организации ОПЕК проводить программу по сокращению добычи сырья. 

Аль-Мазруи заверил, что ОАЭ полностью выполняют условия соглашения. Соглашение предусматривает сокращение добычи "черного золота" до 1,8 млн баррелей в сутки, что было оговорено еще в 2016 году и продлено на 2017 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.


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