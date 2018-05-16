Нацбанк упростил покупку валюты для погашения кредитов

Таким образом, регулятор расширяет возможности для клиентов-заемщиков и разрешает им выбирать оптимальный курс покупки иностранной валюты в уполномоченных банках. До сегодняшнего дня резидент-заемщик должен был покупать валюту только через уполномоченный банк, обслуживающий кредитный договор.

Как сказано в сообщении, пресс-службы НБУ, отныне заемщик сможет покупать валюту и через другие банки по своему выбору, в которых у него должен быть открыт текущий счет в иностранной валюте.

Кроме того, НБУ упрощает для иностранных инвесторов порядок возврата инвестиций и доходов от их осуществления. Для этого он предусмотрел для нерезидентов возможность покупать и репатриировать валюту в случае, если иностранные инвестиции были осуществлены за счет капитализации дивидендов (то есть путем направления дивидендов, начисленных компанией-эмитентом иностранному инвестору, непосредственно на увеличение уставного капитала этой компании.

Регулятор также отменяет требование, которое обязывало банки осуществлять взаимные расчеты по операциям по купле-продаже инвалюты и банковских металлов за гривны только после подтверждения соглашений с помощью средств Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины. Отныне такие расчеты между банками могут осуществляться как до, так и после подтверждения соглашений по покупке и продаже иностранных валют и банковских металлов средствами этой системы.

Указанные изменения утверждены постановлением правления Национального банка Украины № 53 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" от 15 мая 2018 года. Они вступают в силу с 17 мая 2018 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в деятельности украинских банковских зафиксированы частые нарушения нормы закона "О потребительском кредитовании". В основном это происходит в рекламе, раскрытии данных, условиях кредитов, информировании о настоящей стоимости кредитов и при определении страховых компаний. Об этом сообщается в пресс-релизе USAID после второй волны исследования практики работы на рынке потребительского кредитования по проекту "Трансформация финансового сектора".