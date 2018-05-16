Нацбанк на среду ослабил курс гривны

100 долл - 2621,0807 грн;

100 евро - 3114,6302 грн;

10 российских рублей - 4,2333 грн.

При этом регулятор установил на 16 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1103.975118;

Серебро - 14.026694;

Платина - 776.123861;

Палладий - 846.910410

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 15 мая, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2617,1243 грн;

100 евро - 3137,4086 грн;

10 российских рублей - 4,2370 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17%. Как пояснили в НБУ, в марте потребительская инфляция продолжила замедляться и составила 13,2% в годовом измерении. В то же время инфляция была выше целей Национального банка, а базовая инфляция также оставалась значительной. Основной причиной высокой инфляции был дальнейший стремительный рост цен на продукты питания.