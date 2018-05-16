Наличный доллар в среду набрал копейку

Наличный евро потерял 14 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,22 гривен, а евро можно купить по 31,31 гривне.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30 - 26,12, продажи 26,09 - 26,40 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9910, продажи - 26,2205 гривен

за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,93 - 31,15, продажи - 31,10 - 32,15 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,7477 , продажи - 31,3068 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,130, продажи - 4,100 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,739, продажи - 4,297 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 15 мая 2018 года, наличный доллар незначительно понизился. Наличный евро потерял шесть копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,21 гривен, а евро можно было купить по 31,45 гривен.