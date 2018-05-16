Минфин США готов к новым санкциям против России

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки может ввести новые санкции против России.
Вашингтон готов заставить Россию понести "серьезные издержки в ответ на целый ряд злонамеренных действий, предпринимаемых российским руководством". Об этом во вторник, 15 мая, заявила заместитель главы американского финансового ведомства Сигал Манделкер.
По ее словам, из-за этих действий, непропорциональную выгоду получают правительственные элиты и олигархи. Те, кто получает прибыль от этой коррумпированной системы, больше не будут защищены от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства, - процитировала она ранее опубликованное заявление главы Минфина Стивена Мнучина.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 9 мая Государственный департамент США ввел санкции против нескольких российских военных структур. В их числе конструкторское бюро, институт минобороны, а также учебный центр под Санкт-Петербургом.
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