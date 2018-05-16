Льготники подняли уровень задолженности перед "Нафтогазом" на 7,2%

Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаз”.

Отмечается, что долг контрагентов, одерживающих газ от ”Нафтогаза“ на льготных условиях равняется 61 млрд грн. Таким образом, он поднялся на 4,1 млрд грн, или на 7,2% за неделю).

За неделю отопительное предприятия повысили долг на 923 млн грн (3,4%), предприятия ТЭЦ, которые производят электроэнергию - на 433 млн грн (10,1%), региональные газосбытовые компании - на 2717 млн грн (10,7%).

Задолженность промышленных компаний за предыдущую неделю осталась прежней и составляет 2,8 млрд грн.

Задолженность “Киевэнерго” за газ, применены для изготовления тепловой и электрической энергии, за минувшую неделю поднялась на 673 млн грн (16,9%). Общая задолженность “Киевэнерго” равняется 4,6 млрд грн.

По данным за 15 мая 2018 года общая просроченная задолженность компаний ТКЭ, ТЭЦ перед “Нафтогазом Украины” составляет приблизительно 32,9 млрд грн. По сравнению с предыдущей неделей долг поднялся на 1356 млн грн (4,3%).

В компании уровень задолженности ТКЭ, ТЭЦ и газосбытовых компаний на протяжении третьей недели месяца определили типичным и объяснили оформлением актов приема-передачи количества газа, примененного в апреле 2018 года. При этом учитывались расчеты потребителей за услуги по поставке тепловой энергии в прошедшем месяце, которые производятся до 25-го числа мая 2018 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Международный валютный фонд не одобрил предложение Национальной акционерной компании " Нафтогаз Украины" по пересмотру цены газа для населения.