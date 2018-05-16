Кабмин выделил средства на жилье для семей погибших в АТО - ФОТО

В бюджете на 2018 год предусмотрена субвенция на выплату денежной компенсации на жилье для семей погибших в АТО, лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания в АТО, а также нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Всего Кабинет министров Украины выделил на эти нужны около 300 миллионов гривен. Как сказано в распоряжении правительства, на сегодняшний день количество граждан, которым предусмотрена выплата денежной компенсации на жилье, составляет 327 человек.
Соответственно, потребность в расходах на выплату компенсации членам семей погибших военнослужащих и лицам с инвалидностью составляет 299,9 миллионов гривен.
В связи с чем предлагается провести распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату денежной компенсации в общем объеме 299,900 миллионов гривен, - говорится в документе.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная рада планирует предоставить право постановки на квартирный учет переселенцам с инвалидностью.
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