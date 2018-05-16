Газпром вдвое увеличил поставки газа на оккупированный Донбасс

Соответствующие данные размещены на сайте компании.

Ранее в 2016 году монополист заявил о поставках на неподконтрольные Украине территории Луганской и Донецкой областей 2,4 млрд куб. м газа, что на 40,6% или на 0,7 млрд куб. м больше, чем в 2015 году.

Так, уже в 2017 году российский монополист сообщил, что поставил на оккупированный Донбасс газ объемом 5,5 млрд куб. м. на сумму более один млрд долларов.

Следует отметить, что руководство Газпрома неоднократно заявляло, что поставки газа в ОРДЛО продолжаются на основании контракта с Нафтогазом от 2009 года.

В свою очередь, Нафтогаз неоднократно заявлял, что будет оплачивать Газпрому лишь заказанные и принятые поставки природного газа, тогда как декларируемые им поставки газа на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей к таковым не относятся.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Турция начнет поставлять газ европейцам через Трансанатолийский газопровод (TANAP) в обход российской границы. По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Берата Албайрака, поставка газа из Каспийского моря и реализация полная реализация проекта TANAP полностью соответствуют интересам как Анкары, так и европейских государств, которые направлены на постепенную диверсификацию источников поставок "голубого топлива".