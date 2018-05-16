Эксклюзив: "Маркетологи сегодня более важны, чем сами производители", - А.Козак

"Маркетологи сегодня, даже более важны для любой компании, которая производит и продает товары или услуги, чем сами производители продукта. Потому что если покупатель не узнает о товаре, он никогда не будет продан. И именно поэтому сейчас нет ни одной компании, которая бы пренебрегала маркетингом, даже если это очень понятный и всемирно известный бренд. Но сегодня в маркетинге появились более узкие задачи. Такие, как омниканальность, т.е. взаимная интеграция разрозненных каналов коммуникации в единую систему, которая обеспечивает непрерывные коммуникации с клиентом и релевантность маркетинговой информации", - заявил А.Козак.

По его словам, немаловажную роль в смене маркетинговых задач сыграла "Цифровая трансформация" (Digital Transformation) современного общества, а именно - освоение новых цифровых каналов, которые ранее не использовались: мессенджеры, чат-боты, интернет вещей, социальные сети и т.п.