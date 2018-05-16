12:18 16.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100194157:test

Руководство Украины планирует начать приватизацию с Центрэнерго

Министерство экономического развития и торговли планирует запустить масштабную приватизацию государственных предприятий со сбыта электроэнергетичной компании "Центрэнерго".

Руководство Украины планирует начать приватизацию с Центрэнерго

Об этом сообщает первый заместитель главы ведомства Максим Нефедов во время круглого стола "Украина на пути приватизации" в Киеве 16 мая 2018 года.

Украинское предприятие "Центрэнерго", вероятно, будет первым приватизированным объектом, следом за которым уже начнется приватизация остальных.

Руководитель Фонда государственного имущества Виталий Трубаров заявил, что после "Центрэнерго", вероятнее всего, спустя недолгое время, пойдут остальные энергокомпании.

Он добавил, что запуск проекта "большой приватизации", скорее всего, будет начат осенью 2018 года.

В список приватизации на 2018 год вошли ПАО "Центрэнерго", некоторые облэнерго и теплоэлектроцентрали, ОАО "Объединенная горно-химическая компания", угольное предприятие "Краснолиманская", "Азовмаш", "Турбоатом", "Электротяжмаш", "Сумыхимпром", Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, "Украгролизинг", ОАО "Аграрный фонд" и Государственная продовольственно-зерновая корпорация.

Планируется, что сбыт этих компаний принесет украинскому бюджету 21,3 млрд грн. Хотя государственный бюджет предыдущего года предусматривал 17,1 млрд грн. начислений от приватизации, но получил только 3,4 млрд грн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", народным депутатам предлагают узаконить национализацию российских государственных банков.


Поделиться
Читайте также:
 
В столице в районе КПИ образовалась пятиметровая яма – ФОТО Европарламент проголосовал за предоставление Украина макрофинансовой помощи, - Рикард Йозвяк Кабмин выделил средства на жилье для семей погибших в АТО - ФОТО Керченский пролив представляет собой центральный элемент военной стратегии России
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив