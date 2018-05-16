Руководство Украины планирует начать приватизацию с Центрэнерго

Об этом сообщает первый заместитель главы ведомства Максим Нефедов во время круглого стола "Украина на пути приватизации" в Киеве 16 мая 2018 года.

Украинское предприятие "Центрэнерго", вероятно, будет первым приватизированным объектом, следом за которым уже начнется приватизация остальных.

Руководитель Фонда государственного имущества Виталий Трубаров заявил, что после "Центрэнерго", вероятнее всего, спустя недолгое время, пойдут остальные энергокомпании.

Он добавил, что запуск проекта "большой приватизации", скорее всего, будет начат осенью 2018 года.

В список приватизации на 2018 год вошли ПАО "Центрэнерго", некоторые облэнерго и теплоэлектроцентрали, ОАО "Объединенная горно-химическая компания", угольное предприятие "Краснолиманская", "Азовмаш", "Турбоатом", "Электротяжмаш", "Сумыхимпром", Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, "Украгролизинг", ОАО "Аграрный фонд" и Государственная продовольственно-зерновая корпорация.

Планируется, что сбыт этих компаний принесет украинскому бюджету 21,3 млрд грн. Хотя государственный бюджет предыдущего года предусматривал 17,1 млрд грн. начислений от приватизации, но получил только 3,4 млрд грн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", народным депутатам предлагают узаконить национализацию российских государственных банков.