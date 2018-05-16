Что украинцы должны знать о начислении субсидий?

Отмечается, что на один кв.м. площади теперь положено 4,5 куб.м. газа и 30 кВт/ч. Нормы на воду не менялись. Перерасход электроэнергии и газа придется оплачивать по полной стоимости. Соответствующие сведения размещены на сайте правительства.

Кроме того, изменилась жилая площадь, на которую начисляется субсидия. Теперь она составляет 48,87 кв.м. – если в квартире проживает один человек пенсионного возраста. Если же в квартире живут двое пенсионеров, но норма возрастает до 62,52 кв.м.

В исключительных случаях комиссия получила право добавлять до 30% площади, если жилплощадь окажется больше у одиноких нетрудоспособных граждан. Точный размер надбавки будет определять комиссия во время обследования жилищно-бытовых условий.

Будут отказывать в субсидии владельцам жилья класса "люкс" — квартира более 120 кв.м., дом более 200 кв.м. В помощи будет отказано владельцам автомобилей, которые выпущены после 2013 года. Изменения не касаются автомобилей для инвалидов и мопедов. Также субсидия не начисляется, если семья делала покупки дороже 50 тыяч грн.

Согласно новым правилам, перерасчет помощи на ЖКХ будет производится два раза в год – в мае и в октябре. Каждый раз будут учитываться доходы каждого члена семьи за предыдущие 6 месяцев. Кредиты более 50 тысяч грн и крупные доходы станут препятствием к получению помощи.

Без такой помощи останутся только безработные и те, кто работает неофициально. Для переоформления и корректировки субсидии в органы соцзащиты нужно обратиться внутренне перемещенным лицам, арендаторам жилья.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вице-премьер-министр Украины Павел Розенко предлагает объявить недействительным корректировку новых правил предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.