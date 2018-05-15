ВВП Украины в первом квартале вырос на 3,1% - Госстат

Таким данные во вторник, 15 мая, на своей сайте опубликовала Государственной службы статистики Украины. По данным ведомства ВВП по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,9%.

Напомним, ранее сообщалось, что реальный ВВП Украины в четвертом квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) вырос на 0,4%, а по сравнению с четвертым кварталом 2016 года - на 1,8%.

Как сообщал УРА-Информ, НБУ сообщил что рост реального валового внутреннего продукта Украины в первом квартале текущего года в годом измерении составил 2,3%. По оценкам регулятора в первую очередь это произошло из-за дальнейшего роста доходов населения, а также сохранения благоприятной внешней конъюнктуры.