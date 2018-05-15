В Украине около 98% случаев при получении кредитов обнаружены нарушения

Об этом сообщается в пресс-релизе USAID после второй волны исследования практики работы на рынке потребительского кредитования по проекту "Трансформация финансового сектора".

Псевдопокупателям, которые пришли с целью мониторинга, не сообщалась вся письменная информация о кредите, как прописано в законодательстве. В основном это касалось настоящей годовой процентной ставке и приблизительной всей стоимостью кредита.

Также больше десяти процентов всех рекламных публикаций игнорируют запрет рекламы "0%" кредитов, не сообщая о процентных ставках. Взымаются высокие комиссии за начисление и обслуживание кредитов.

Часто прописаны незаконные условия в контрактах, особенно начисления кредитору возможности требовать досрочной сдачи кредита, если заемщик не одобряет перемены в размере платежей по кредиту.

Во всех случаях начисления кредита с обязательным страхованием "тайному покупателю" не дали право самому определить страховую компанию, и в 50% паспортов таких потребительских кредитов было указано, что страхование не есть необходимым.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Национальный банк Украины на данный момент не видит оснований для докапитализации государственных банков.