В Украине около 98% случаев при получении кредитов обнаружены нарушения

В деятельности украинских банковских и подобных учреждениях зафиксированы частые нарушения нормы закона "О потребительском кредитовании". В основном это происходит в рекламе, раскрытии данных, условиях кредитов, информировании о настоящей стоимости кредитов и при определении страховых компаний.
Об этом сообщается в пресс-релизе USAID после второй волны исследования практики работы на рынке потребительского кредитования по проекту "Трансформация финансового сектора".
Псевдопокупателям, которые пришли с целью мониторинга, не сообщалась вся письменная информация о кредите, как прописано в законодательстве. В основном это касалось настоящей годовой процентной ставке и приблизительной всей стоимостью кредита.
Также больше десяти процентов всех рекламных публикаций игнорируют запрет рекламы "0%" кредитов, не сообщая о процентных ставках. Взымаются высокие комиссии за начисление и обслуживание кредитов.
Часто прописаны незаконные условия в контрактах, особенно начисления кредитору возможности требовать досрочной сдачи кредита, если заемщик не одобряет перемены в размере платежей по кредиту.
Во всех случаях начисления кредита с обязательным страхованием "тайному покупателю" не дали право самому определить страховую компанию, и в 50% паспортов таких потребительских кредитов было указано, что страхование не есть необходимым.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Национальный банк Украины на данный момент не видит оснований для докапитализации государственных банков.
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