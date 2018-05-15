В столичном метро проезд подорожает до восьми гривен

С 14 июля 2018 года в Киеве грядет очередное повышение цены на проезд в подземном общественном транспорте до восьми гривен за поездку. Для постоянных пользователей со специальной пластиковой картой метрополитена проезд поднимется до 6,30 гривен, а при пополнении карты на 50 поездок - до 6,50 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.
Руководство города обработало материальные показатели транспортных учреждений, которые доказали необходимость внесения перемен в стоимость проезда.
Таким образом, для постоянных пользователей цена поездки в транспорте повысится на одну гривну 30 копеек в проездных и на одну гривну 50 копеек при пополнении карты метро на 50 поездок касательно действующей стоимости в пять гривен.
В пресс-службе добавили, что все льготы для социально уязвимых частей населения, а таких в метрополитене 23, останутся не тронутыми.
Одержанные от изменения тарифа средства будут перечислены на два основных направления. Они пойдут на погашение энергоресурсов, которые поднялись в цене, и корректировки заработной платы в учреждении до средних показателей в Киеве.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Харькове на станции метро Холодная гора вода залила платформу.
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