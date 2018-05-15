10:38 15.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Минфине предупредили о значительных выплатах по госдолгу

Объем выплат Украины по государственному долгу в нынешнем году составит 325,5 млрд гривен, а в следующем – 317,5 млрд. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.

В Минфине предупредили о значительных выплатах по госдолгу

По предварительным данным, 204,43 млрд грн – это часть долга, и 121,10 млрд грн – выплаты по обслуживанию. 

Также в Минфине подсчитали, что с 2033 года объем предстоящих платежей по долгам резко сокращается – до 35 млрд гривен.

В целом за период с 2018 по 2045 год включительно Украине предстоит уплатить 3,069 трлн гривен, в том числе 1,948 трлн гривен в счет погашения долга и 1,121 трлн гривен – в счет его обслуживания. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина делает все для получения очередного транша Международного валютного фонда. Ожидается что страна получит 1,9 миллиардов долларов уже в июне. 


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