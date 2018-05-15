В Китае за апрель увеличили выплавку стали

На протяжении апреля 2018 года китайские металлургические компании изготовили 76,7 млн тонн стали - на 4,8% больше, если судить по годовым показателям, и на 3,7% сравнительно с прошлым месяцем.
Об этом сообщает Platts и Reuters, ссылаясь на данные национального департамента статистики КНР.
В среднем, за 24 часа, изготовление стали при этом достигло планки в 2,56 млн тонн, что обгоняет мартовские числа на 7,1% и есть самым высоким итогом с мая 2014 года,
За первые четыре месяца 2018 года сталеизготовители страны выплавили 288,97 млн тонн товара. Увеличение объемов в годовом соотношении - пять процентов.
В основном доход от сбыта арматуры и горячекатаных рулонов производства страны равнялась в апреле в среднем 127 долл. и 131 долл./тонну соответственно
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", министерство финансов островного государства Тайвань анонсирует окончание антидемпингового и компенсационного анализа импорта стального проката из Китайской Народной Республики.
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