В Китае за апрель увеличили выплавку стали

Об этом сообщает Platts и Reuters, ссылаясь на данные национального департамента статистики КНР.

В среднем, за 24 часа, изготовление стали при этом достигло планки в 2,56 млн тонн, что обгоняет мартовские числа на 7,1% и есть самым высоким итогом с мая 2014 года,

За первые четыре месяца 2018 года сталеизготовители страны выплавили 288,97 млн тонн товара. Увеличение объемов в годовом соотношении - пять процентов.

В основном доход от сбыта арматуры и горячекатаных рулонов производства страны равнялась в апреле в среднем 127 долл. и 131 долл./тонну соответственно

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", министерство финансов островного государства Тайвань анонсирует окончание антидемпингового и компенсационного анализа импорта стального проката из Китайской Народной Республики.