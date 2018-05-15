12:19 15.05.2018 | Экономика | Новости
100194052:test

В Китае за апрель увеличили выплавку стали

На протяжении апреля 2018 года китайские металлургические компании изготовили 76,7 млн тонн стали - на 4,8% больше, если судить по годовым показателям, и на 3,7% сравнительно с прошлым месяцем.
 

В Китае за апрель увеличили выплавку стали

Об этом сообщает Platts и Reuters, ссылаясь на данные национального департамента статистики КНР.

В среднем, за 24 часа, изготовление стали при этом достигло планки в 2,56 млн тонн, что обгоняет мартовские числа на 7,1% и есть самым высоким итогом с мая 2014 года,

За первые четыре месяца 2018 года сталеизготовители страны выплавили 288,97 млн тонн товара. Увеличение объемов в годовом соотношении - пять процентов.

В основном доход от сбыта арматуры и горячекатаных рулонов производства страны равнялась в апреле в среднем 127 долл. и 131 долл./тонну соответственно

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", министерство финансов островного государства Тайвань анонсирует окончание антидемпингового и компенсационного анализа импорта  стального проката из Китайской Народной Республики. 


Поделиться
Читайте также:
 
В Луцке разоблачили подпольный цех по обработке янтаря - ФОТО Климкин призвал ОБСЕ привлечь Россию к соблюдению Хельсинских соглашений Посольство в Иерусалиме - это победа для Трампа и проблема для мира на Ближнем Востоке Сергей Токарев и Рустам Гильфанов - россияне из санкционного списка Президента Украины выиграли суд и получили… доказательство по делу о банкротстве
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив