15:52 15.05.2018 | Экономика | Новости
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В Германии начали подготовительные работы на морском участке "Северного потока – 2"

Во вторник, 15 мая, компания Nord Stream 2 AG начала подготовительные работы к строительству морского участка газопровода "Северный поток - 2" в Грайфсвальдском заливе Германии.

В Германии начали подготовительные работы на морском участке

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

По предварительной информации, все работы начаты в соответствии с разрешением на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". В частности, как в территориальных водах Германии, так и на участке пересечения, которое было выдано в конце января 2018 года.

На сегодняшний день, кроме Германии все необходимые разрешения на строительство и эксплуатацию выдала Финляндия. Также в Nord Stream 2 заявили, что, вопреки утверждениям Союза охраны природы и биоразнообразия (NABU), строительство является безопасным для экологии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", строительство проекта "Северный поток - 2" позволит Германии стать главным газовым хабом для транспортировки российского газа в Европу.


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