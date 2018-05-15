В Германии начали подготовительные работы на морском участке "Северного потока – 2"

Во вторник, 15 мая, компания Nord Stream 2 AG начала подготовительные работы к строительству морского участка газопровода "Северный поток - 2" в Грайфсвальдском заливе Германии.
Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
По предварительной информации, все работы начаты в соответствии с разрешением на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". В частности, как в территориальных водах Германии, так и на участке пересечения, которое было выдано в конце января 2018 года.
На сегодняшний день, кроме Германии все необходимые разрешения на строительство и эксплуатацию выдала Финляндия. Также в Nord Stream 2 заявили, что, вопреки утверждениям Союза охраны природы и биоразнообразия (NABU), строительство является безопасным для экологии.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", строительство проекта "Северный поток - 2" позволит Германии стать главным газовым хабом для транспортировки российского газа в Европу.
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