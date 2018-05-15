В Европе резко подорожал уголь

В Северо-западной Европе во вторник, 15 мая резко поднялись цены на уголь.
По итогам пятой сессии подряд на фоне сильного спроса на энергоресурсы со стороны Китая фьючерсы на следующий год подорожали до рекордных 90,65 долларов за тонну. Как сообщает агентство Bloomberg, в число факторов, приведших к увеличению стоимости угля за последний месяц, входят также штормы в Австралии и Индонезии, которые стали причиной перебоев с поставками, а также ослабление курса доллара.
Вслед за ростом стоимости угля и квот на выбросы CO2 в Европе выросли и цены на электроэнергию. Так, в Германии электричество с поставкой в 2019 году подорожало до 41,75 евро за мегаватт-час, что является максимальным уровнем для годовых контрактов с апреля 2013 года.
Стоимость квот на выбросы углекислого газа подскочила на 79% с начала текущего года, достигнув рекорда с 2011 года.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине падает добыча угля. В январе-апреле 2018 года добыча рядового угля сократилась на 14%.
В то же время с начала 2018 года импорт угля в Украину вырос на 54%.
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