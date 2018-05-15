Украина уже 900 дней не импортирует ни кубометра газа из России

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы государственной компании-оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз".

В компании отметили, что почти три года представители украинского государства нашли возможность обходиться без российского голубого топлива.

"Сегодня уже 900 дней с того исторического момента, когда Украина начала использовать возможность обходиться без импорта газа из РФ", - говорится в сообщении.

Добавим, что Украина исключительно покупает природный газ на своей западной границе.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международный валютный фонд не одобрил предложение Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по пересмотру цены газа для населения. Глава ведомстве Андрей Коболев во время переговоров украинской делегации с руководством Фонда в конце апреля предложил повысить цену до 65%.