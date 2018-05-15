Рада усилила ответственность за неуплату алиментов

Проекта за основу и подготовку его ко второму чтению по сокращенной процедуре проголосовали 248 народных депутатов. При этом авторы документа заверили, что его целью является создание экономических предпосылок для дальнейшего совершенствования механизма обеспечения конституционного права детей на достаточный жизненный уровень и улучшение материального обеспечения детей в случаях, если родители не пришли к согласию относительно способа содержания детей, и таким образом содержание детей решается судом.

Законопроектом, в частности, вводится автоматизированный арест средств должника по исполнительному производству о взыскании алиментов в порядке, определенном Министерством юстиции по согласованию с Национальным банком Украины. Устанавливается также возможность того из родителей, с кем по решению суда проживает ребенок с инвалидностью или тяжело больной ребенок, самостоятельно решать вопрос о временном выезде ребенка за пределы Украины с целью его лечения, обучения, а также отдыха при наличии задолженности другого родителя с уплаты алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за три месяца.

Также предлагается усилить ответственность за неуплату алиментов и увеличить срок обращения и период, за который могут быть взысканы алименты.

Для защиты больных детей проектом предлагается уменьшение совокупного размера задолженности за неуплату алиментов до трех месяцев для назначения общественно полезных работ. В случае совершения повторного в течение года административного правонарушения, связанного с неуплатой алиментов, предусматривается применение админвзыскания в виде общественно полезных работ на срок от 240 до 360 часов.

В отношении лиц, уклоняющихся от отбывания админвзыскания в виде общественно полезных работ, проектом предлагается установить административную ответственность и предусмотреть наказание в виде админареста сроком до 10 суток, а в случае злостного уклонения - уголовную ответственность и предусмотреть наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Также вводится начисление штрафов при наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей в год (20% от суммы неуплаченных алиментов), за два года (30% от суммы неуплаченных алиментов), за три года (50% от суммы неуплаченных алиментов).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, парламент поддержал за основу в первом чтении законопроект №8295 "О внесении изменений в статью 165 и 166 Налогового кодекса Украины", которым отменяется налогообложение алиментов от нерезидентов.