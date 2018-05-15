Потенциальных покупателей российских банков в Украине пока нет, - Рожкова

На сегодняшний день потенциальных покупателей для российских банков Национальный банк Украине не видит.
Банки очень большие и покупателей, которые могли бы их купить нет. Об этом во вторник, 15 мая, заявила журналистам в Киеве заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
Она также отметила, что международные финансовые институты, учитывая то, что эти банки, под международными санкциями, не проявляют какой-то заинтересованности.
Логично, что вывод, который может сделать Национальный банк, свертывания деятельности - единственный цивилизованный путь для этих банков, и сдача банковской лицензии, - пояснила заместитель главы НБУ.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Рожкова заявила, что Национальный банк Украины на данный момент не видит оснований для докапитализации государственных банков.
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