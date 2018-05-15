11:32 15.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар во вторник немного понизился

В обменных пунктах Украины во вторник, 15 мая 2018 года, наличный доллар незначительно понизился.

Наличный доллар во вторник немного понизился

Наличный евро потерял шесть копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,21 гривен, а евро можно купить по 31,45 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30 - 26,07, продажи 26,07 - 26,40 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9763, продажи - 26,2082 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,21, продажи - 31,20 - 32,10 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,9303, продажи - 31,4522 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,130, продажи - 4,100 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,787, продажи - 4,321 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 14 мая 2018 года, наличный доллар набрал копейку. Наличный евро повысился на 14 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,21 гривен, а евро можно было купить по 31,51 гривен.


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