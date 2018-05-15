Наличный доллар во вторник немного понизился

Наличный евро потерял шесть копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,21 гривен, а евро можно купить по 31,45 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30 - 26,07, продажи 26,07 - 26,40 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9763, продажи - 26,2082 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,21, продажи - 31,20 - 32,10 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,9303, продажи - 31,4522 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,130, продажи - 4,100 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,787, продажи - 4,321 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 14 мая 2018 года, наличный доллар набрал копейку. Наличный евро повысился на 14 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,21 гривен, а евро можно было купить по 31,51 гривен.