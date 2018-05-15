21:54 15.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минрегион вводит "желтые линии" ограничения застройки

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы.

Минрегион вводит

В частности, ведомство вводит новые линии ограничения застройки - "желтые линии". Они определяют границы максимального распространения завалов жилой, общественной и промышленной застройки в случае их разрушения и возможных чрезвычайных ситуаций.

Как сообщил во вторник, 15 мая, заместитель профильного министра Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, "желтые линии" необходимы для того, чтобы исключить возможность перекрытия больших дорог и автодорог в случае разрушения и распространения завалов зданий.

Соответствующие изменения содержатся в новых нормах "Планировка и застройка территорий". Согласно документу, чем ближе к эвакуационным путям находится здание, тем ниже по высоте оно должно быть. По такому принципу самые низкие здания и сооружения располагаются ближе к основным дорогам и магистралям, а самые высокие - подальше от них. Это позволит не перекрыть движение по этим дорогам, если случится какая-то чрезвычайная ситуация, - пояснил Парцхаладзе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 5 апреля Минрегион ввел в Украине "зеленые линии" для ограничения застройки в озелененных зонах.


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