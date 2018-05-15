12:55 15.05.2018 | Экономика | Новости
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Предприятия СНГ увеличили стоимость катанки

Сталепроизводственные предприятия Содружества Независимых Государств в начале мая 2018 года подняли стоимость продажи катанки до 595-600 долл/тонна, которая раньше стоила 580 долл./тонна.

Предприятия СНГ увеличили стоимость катанки

Об этом сообщает Platts. 

Арматура поднялась в цене на 20 долл, до 560 долл/т, как оценивают трейдеры. Соотношение между стоимостью катанки и арматуры разорвалось до минимума в 35 долл/тонна.

Одно из предприятий СНГ недавно сбыл арматуру за 530 долл./тонна, требуя при этом обязательную предоплату. В этот же период катанку можно приобрести за 575 долл./тонну. 

Это связано с ограниченной возможностью купить катанку и большим запасом арматуры. Обилие можно аргументировать тем, что турецкие арматурные компании были "заморожены" на американских и европейских рынках из-за 25-процентного импортного тарифа в Америке и второго защитного мониторинга в Европейской Союзе.

Действующее предложения на арматуру СНГ необходимо устанавливать в пределах 550 долл./тонна. Турецкие изготовители требуют 560 долл./тонна, что дает шанс для заводов СНГ сбывать товар более чем за 550 долл./тонну.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на протяжении апреля 2018 года китайские металлургические компании изготовили 76,7 млн тонн стали - на 4,8% больше, если судить по годовым показателям, и на 3,7% сравнительно с прошлым месяцем.


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