Предприятия СНГ увеличили стоимость катанки

Об этом сообщает Platts.

Арматура поднялась в цене на 20 долл, до 560 долл/т, как оценивают трейдеры. Соотношение между стоимостью катанки и арматуры разорвалось до минимума в 35 долл/тонна.

Одно из предприятий СНГ недавно сбыл арматуру за 530 долл./тонна, требуя при этом обязательную предоплату. В этот же период катанку можно приобрести за 575 долл./тонну.

Это связано с ограниченной возможностью купить катанку и большим запасом арматуры. Обилие можно аргументировать тем, что турецкие арматурные компании были "заморожены" на американских и европейских рынках из-за 25-процентного импортного тарифа в Америке и второго защитного мониторинга в Европейской Союзе.

Действующее предложения на арматуру СНГ необходимо устанавливать в пределах 550 долл./тонна. Турецкие изготовители требуют 560 долл./тонна, что дает шанс для заводов СНГ сбывать товар более чем за 550 долл./тонну.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на протяжении апреля 2018 года китайские металлургические компании изготовили 76,7 млн тонн стали - на 4,8% больше, если судить по годовым показателям, и на 3,7% сравнительно с прошлым месяцем.