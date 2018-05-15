19:18 15.05.2018 | Экономика | Новости
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Экспорт украинских товаров в ЕС превысил импорт на 27,5 млн долларов

За первый квартал текущего 2018 года экспорт украинской продукции в Европейский Союз стал выше уровня импорта на 27,5 млн долларов.

Экспорт украинских товаров в ЕС превысил импорт на 27,5 млн долларов

Об этом информируют данные Государственной службы статистики Украины.

В службе Госстатистики отметили, что рынок государств-участников Европейского союза остается основный и важным для Украины.

Так, сбыт национальной продукции в Евросоюз в первом квартале равнялся 5,7 млрд долл. Так же за этот временной период обнаружено позитивное торговое сальдо, при котором вывоз превысил скупку на 27,5 млн долларов.

В денежном эквиваленте в первом квартале 2018 года экспорт товаров и услуг поднялся на 9,1%, а импорт - на 11,3% сравнительно с таким же периодом прошлого года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", украинские государственные предприятия по сбору зерновых культур смогли экспортировать на продажу за границу более 35 млн тонн товара.


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