Экспорт украинских товаров в ЕС превысил импорт на 27,5 млн долларов

Об этом информируют данные Государственной службы статистики Украины.

В службе Госстатистики отметили, что рынок государств-участников Европейского союза остается основный и важным для Украины.

Так, сбыт национальной продукции в Евросоюз в первом квартале равнялся 5,7 млрд долл. Так же за этот временной период обнаружено позитивное торговое сальдо, при котором вывоз превысил скупку на 27,5 млн долларов.

В денежном эквиваленте в первом квартале 2018 года экспорт товаров и услуг поднялся на 9,1%, а импорт - на 11,3% сравнительно с таким же периодом прошлого года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", украинские государственные предприятия по сбору зерновых культур смогли экспортировать на продажу за границу более 35 млн тонн товара.