Депутаты проголосовали закон о защите средств МФО на инвестиционные проекты

Верховная Рада Украины во вторник, 15 мая, поддержал во втором чтении законопроект №6578 о запрете обращения взыскания и наложения ареста на средства субъектов хозяйствования в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, полученных от международных финансовых организаций на реализацию инвестиционных проектов (мероприятий) в Украине.
Документ, в частности, поддержали 259 народных депутатов. Законом определяется, что зачисление средств МФО на текущие счета субъектов хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, открытые банками в национальной или иностранной валютах, и использование таких средств на реализацию инвестиционных проектов в соответствующих сферах осуществляется согласно условиям заключенных договоров с МФО.
Документом также запрещается обращение взыскания и наложение ареста на такие средства и "на средства, находящиеся на текущих счетах со специальным режимом использования, открытые в соответствии со статьей 181 закона "О питьевой воде и питьевом водоснабжении".
В пояснительной записке также указано, что сейчас в Украине сложилась ситуация, когда по решению суда в результате проведения исполнительных действий арестовываются средства МФО на текущих счетах субъектов хозяйствования, предназначенные для выполнения инвестиционных проектов (мероприятий) согласно условиям договоров. При таких обстоятельствах субъекты хозяйствования в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения объективно не могут выполнить обязательства, предусмотренные международными договорами.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк упростил порядок получения резидентами кредитов от международных финансовых организаций для оживления сотрудничества украинского бизнеса с МФО и более активного притока долгового капитала в Украину.
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