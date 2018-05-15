Число украинских безработных снизилось

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Как информирует ведомство, по состоянию за 1 мая 2018 года, в службе занятости было зафиксировано 326,8 тыс. не задействованных в официальной работе людей. За аналогичный срок прошлого месяца в Госслужбе занятости были закреплены 366,9 тыс. безработных.

Число вакансий в апреле равнялось 83,8 тыс., при которых четыре человека претендуют на одну должность. Средний уровень пособия на одного безработного - 2 422 гривны. За первый же месяц весны 2018 года официальная планка безработицы сократилась на 0,1 процентного пункта до 1,4%.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в 2018 году на учете в украинской Государственной службе занятости зафиксировано 8200 переселенцев, как выяснилось во время экспертного обсуждения состояния соблюдения прав ВПО.