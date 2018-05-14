В Украину с визитом прибыл министр экономики Германии Альтмайер

Сегодня с ним намерен встретится премьер-министр страны Владимир Гройсман. Как сообщает Deutsche Welle, основными темами их встречи будет строительство газопровода "Северный поток-2" и будущая роль Украины в транзите российского газа в Европейский союз.

Вместе с тем перед вылетом из Берлина министр отметил, что во время встреч в Украине и России намерен агитировать за "общую концепцию в сфере энергетической политики". Целью этой поездки является, в условиях напряженной и сложной международной ситуации, выяснение экономических вопросов с учетом энергетики и бизнеса, - пояснил Альтмайер, добавив, что речь идет, в частности, об обеспечении поставок энергоносителей в Европу и что с этой "общей концепцией" ЕС, Россия и Украина должны научиться жить.

В Киев Альтмайер планирует встретится с представителями немецкого бизнеса, которые работают в Украине, а затем отправится Москву, где также будут обсуждаться вопросы энергетики и экономической политики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее сообщалось, что министр экономики Германии Петер Альтмайер запланировал двухдневную поездку в Украину и Россию во время которых обсудит проект строительства газопровода "Северный поток-2".