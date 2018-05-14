09:21 14.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В МВФ предлагают ввести новый налог

МВФ допускает, что Украина могла бы ввести налог на выведенный капитал. Об этом сообщила народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова.

В МВФ предлагают ввести новый налог

По словам чиновницы, для этого должны быть предусмотрены компенсаторы для покрытия возможных потерь бюджета из-за отмены налога на прибыль.

В ведомстве отметили, что нововведенный налог создаст модель налогообложения прибыли возможной с учетом определенных факторов.

Также нардеп отмечает, что вопрос внесения Президентом Украины в парламент законопроекта о налоге на выведенный капитал, подготовленный рабочей группой при Министерстве финансов, отложили на неопределенное время.

Однако МВФ считает введение этой модели налогообложения возможным, если будут предусмотрены компенсаторы для покрытия возможных потерь бюджета и учтены операционные вопросы из опыта Эстонии и Грузии, где уже действуют подобные модели.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ"Кабинет Министров разработал новый закон, который будет защищать отечественных производителей от импорта. Он будет защищать внутреннего производителя от растущего импорта товаров. В соответствии с докуиентов подать заявление "о значительном ущербе отечественной отрасли" может один или несколько производственных компаний, а также физическое, юридическое лицо или ассоциация.


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