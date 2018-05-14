Украина вдвое нарастила товарооборот с Польшей – ФОТО

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Степан Кубив на своей странице Facebook.

В своем посте он написал, что в 2018 году показатели торговли между странами продолжают расти. За 2 месяца 2018 года товарооборот между Украиной и Польшей составил 1,6 млрд долларов, то есть увеличился более чем 28% или на 236 млн долларов.

Кроме того, Кубив подчеркнул, что в 2017 году объем двусторонней торговли товарами Украина-Польша составлял 6,2 млрд долларов и увеличился на 26,2% по сравнению с 2016 годом.

Чиновник добавил, что сегодня в Польше начинается десятый Европейский экономический конгресс, где будут обсуждаться перспективы европейской экономики и торговля Украины с ЕС, а также Украины с Польшей.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", за предыдущий 2017 год товарооборот между Украиной и Словенией вырос почти на 31 процент. Отмечается, что значительная часть встречи между главами государств была посвящена экономическому сотрудничеству.