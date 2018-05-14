09:37 14.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина с Грузией договорились о конвенции Пан-Евро-Мед

Украина совместно с Грузией внедрили в работу Региональную конвенцию о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения Пан-Евро-Мед в действующую зону свободной торговли.

Украина с Грузией договорились о конвенции Пан-Евро-Мед

Об этом проинформировала торговый представитель Украины Наталья Микольская на  своей странице в Facebook.

В своем посте она написала, что продолжается работа над изменением в соглашение между правительством Украины и правительством Республики Грузия о свободной торговле. Это расширит и диверсифицирует украинский экспорт.

Кроме того Микольская пояснила, что при производстве товаров в Украине можно закупать сырье и комплектующие в Грузии, а уже готовую продукцию экспортировать в другие страны-члены Конвенции, используя эффект диагонального накопления при установлении преференциального статуса товара.

Украинские материалы и комплектующие могут использоваться в производстве в Грузии для дальнейшего экспорта в виде составляющих готовой продукции.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ"Украина планирует до конца 2018 года подписать с Турцией о безпошлинной торговле между двумя государствами. По словам украинского премьер-министра Владимира Гройсмана, подписание соглашения с Анкарой будет положительно влиять на изменения торгового баланса в лучшую сторону для экономик обеих государств.


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