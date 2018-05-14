Украина получила право экспорта говядины в Турцию

Украина наладила торговые взаимотношения с турецкой стороной, одержав официальное разрешение на сбыт мяса на рынки Турции, в частности, говядины.
Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.
К такому положительному результату привела деятельность технической миссии Главного директората защиты и контроля Министерства сельского хозяйства Республики Турция. Иностранные специалисты миссии по оценке процесса государственного контроля за производством говядины действовали на территориии Украины с конца апреля 2018 года.
Исследователи осуществили тщательный анализ системы государственного наблюдения за изготовлением данного вида мяса в Украине. Также они провели ревизию на убойных предприятиях, которым прежде всего выгодно поставлять данный товар в Турцию.
Работа над утверждением формы ветеринарного сертификата на поставку говядины из Украину в Республику Турция в данный момент пребывает на конечной стадии.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", закупки Украиной мясных товаров у других государств повысили свою численность приблизительно в пять раз.
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