Украина получила право экспорта говядины в Турцию

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

К такому положительному результату привела деятельность технической миссии Главного директората защиты и контроля Министерства сельского хозяйства Республики Турция. Иностранные специалисты миссии по оценке процесса государственного контроля за производством говядины действовали на территориии Украины с конца апреля 2018 года.

Исследователи осуществили тщательный анализ системы государственного наблюдения за изготовлением данного вида мяса в Украине. Также они провели ревизию на убойных предприятиях, которым прежде всего выгодно поставлять данный товар в Турцию.

Работа над утверждением формы ветеринарного сертификата на поставку говядины из Украину в Республику Турция в данный момент пребывает на конечной стадии.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", закупки Украиной мясных товаров у других государств повысили свою численность приблизительно в пять раз.