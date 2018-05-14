09:13 14.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Цена нефти Brent опустилась ниже 77 долларов за баррель

Стоимость фьючерсов североморской нефти марки Brent сегодня утром, 14 мая 2018 года, находится ниже отметки в 77 долларов за баррель.
 

Цена нефти Brent опустилась ниже 77 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg. Таким образом, по состоянию на 07:54 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 76,70 доллара за баррель.

Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,62% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Иинформ", на сегодняшний день в мире добывается на 118 баррелей больше, чем в 2012 году. Как заявил министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи, в мире наблюдается ситуация уменьшение добычи нефти в коммерческих целях, что дает возможность организации ОПЕК проводить программу по сокращению добычи сырья. Аль-Мазруи заверил, что ОАЭ полностью выполняют условия соглашения. Соглашение предусматривает сокращение добычи "черного золота" до 1,8 млн баррелей в сутки, что было оговорено еще в 2016 году и продлено на 2017 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.


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