США готовы значительно ограничить объемы нефти, приобретаемой у Ирана, - Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил в понедельник, 14 мая, о готовности существенно ограничить объемы приобретаемой у Ирана нефти и нефтепродуктов.
Как сказано в меморандуме президента США, адресованном госсекретарю, главе Минфина и Минэнерго США, опубликованном на сайте Белого дома, есть достаточно нефти и нефтепродуктов из других стран, помимо Ирана.
Мы может разрешить значительное ограничение объемов нефти и нефтепродуктов, приобретаемых в Иране или через иностранные финансовые учреждения, - заявил Трамп, добавив, что принимает во внимание другие факторы - "глобальное состояние экономики, увеличение некоторыми странами объемов добычи нефти, общий уровень добычи нефти и наличие стратегических нефтяных запасов".
Напомним, как сообщал УРА-Информ, американский президент Дональд Трамп считает Иран " террористическим государством номер один", но не собирается воздействовать на Тегеран с помощью военной силы.
Трамп в очередной раз раскритиковал ядерную сделку с Исламской Республикой и посетовал на то, что в рамках ее выполнения США "подарили иранцам 1,7 миллиардов долларом наличными".
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