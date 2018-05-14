НБУ заявил об оживлении притока депозитов в банки

Приток наблюдается, как в национальной, так и иностранной валюте. Такие данные содержатся в "Денежно-кредитной статистики" за апрель 2018 года, опубликованные на сайте Национального банка Украины в понедельник, 14 мая. По данным регулятора, совокупный портфель депозитов в национальной валюте в платежеспособных банках ускорил рост с 0,4% в марте до 3,2% в апреле. По итогам прошлого месяца он увеличился на 15,7 миллиардов гривен и составляет 499,9 миллиардов гривенн.

За месяц остатки гривневых вкладов физлиц в банках увеличились на 3,7%.

По мнению аналитиков центробанка, как и в предыдущие месяцы, дальнейшее повышение процентных ставок по гривневым вкладам и укрепление курса гривны способствовало усилению привлекательности гривневых депозитов и создало почву для оживления притока средств физических лиц в банки.

При этом, активизация притока наблюдалась и по вкладам юридических лиц. Объем корпоративных депозитов в гривне, который в марте практически не изменился, в апреле увеличился на 2,8%, - рассказали в НБУ, добавив, что увеличились остатки депозитов и иностранной валюте в банках. Объем валютных депозитов (в долларовом эквиваленте) населения вырос на 0,4%, юрлиц - на 1,3%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в апреле нынешнего года в Украине возросла денежная масса. По данным Национального банка Украины на сегодняшний день она составляет 1,191 триллионов гривен. Как сообщает пресс-служба регулятора, денежная база в Украине в апреле возросла на 4,8% - до 412,24 миллиарда гривен.