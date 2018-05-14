Наличный доллар в понедельник повысился до 26,21 гривен

Наличный евро повысился на 14 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,21 гривен, а евро продается по 31,51 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30 - 26,06, продажи 26,08 - 26,40 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9931, продажи - 26,2169 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,25, продажи - 31,25 - 32,10 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,9790, продажи - 31,5124 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,150, продажи - 4,070 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,782, продажи - 4,322 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 11 мая 2018 года, наличный доллар потерял три копейки. Наличный евро понизился на копейку. Таким образом, доллар продавался по 26,22 гривен, а евро можно было купить по 31,37 гривну.