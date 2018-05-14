23:27 14.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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МВФ не одобрил повышение цены газа для населения до 65%

Международный валютный фонд не одобрил предложение Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по пересмотру цены газа для населения.

МВФ не одобрил повышение цены газа для населения до 65%

Глава ведомстве Андрей Коболев во время переговоров украинской делегации с руководством Фонда в конце апреля предложил повысить цену до 65%. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщил журбанистам источник, знакомый с ходом переговоров Украины и МВФ по предоставлению очередного кредитного транша.

По данным источника, предложения по газовому вопросу не одобрены МВФ.

Он также напомнил, что этот вариант был предложен НАКом Кабинету Министров для представления МВФ. Ведомство предлагало ввести понятие "социальный объем потребления" для населения и предприятий тепловой коммунальной энергетики.

Кроме того, "Нафтогаз" предлагал исключить из цепочки поставок газа населению газсбыты и осуществлять поставки по спецобязательствам самостоятельно, - пояснил источник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина делает все для получения очередного транша Международного валютного фонда. Ожидается что страна получит 1,9 миллиардов долларов уже в июне. Об этом в интервью РБК-Украина, опубликованном в пятницу,11 мая, заявил министр финансов Александр Данилюк.


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